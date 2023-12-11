ЦБР, вероятно, повысит ставку на 100 б.п. на заседании 15 декабря 2023г - Совкомбанк

Банк России, вероятно, повысит ключевую ставку на 100 б.п., до 16% годовых, по итогам заседания 15 декабря 2023 года, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Эксперт указывает на следующие предпосылки такого действия регулятора:

- Во-первых, инфляция складывается выше прогноза на конец года в 7-7,5%. По данным Росстата, инфляция с начала года к 4 декабря составила 6,8%. Годовая инфляция к 4 декабря, по оценкам Минэкономразвития, составила 7,5%. Консенсус аналитиков ожидает инфляцию на конец года в 7,6%, Совкомбанк прогнозирует повышение инфляции до 7,8%. Разгону потребительских цен будут способствовать перенос в цены уже произошедшего с начала года ослабления рубля (доллар вырос на 32% с начала 2023 года), рекордно низкая безработица в 2,9%, повышенные инфляционные ожидания, сохранение относительно мягкой бюджетной политики и в 2024 году.

- Во-вторых, инфляционные риски остаются высокими. Рынок труда остается крайне напряженным, дефицит кадров усиливается. Так безработица в октябре обновила очередной исторический минимум в 2,9% после 3% в сентябре. Улучшений настроений на рынке труда в ближайшие кварталы не ожидается. Из-за дефицита кадров зарплаты растут быстрыми темпами, опережающими производительность труда. По данным Росстата, зарплаты в сентябре выросли на 7,2% в реальном выражении и на 13,6% в номинальном выражении. Это проинфляционный фактор. Инфляционные ожидания населения в ноябре подскочили до 12,2% с 11,2% в октябре, а наблюдаемая инфляция выросла до 15,1% с 13,9% в октябре. Кроме того, сохраняются риски ослабления рубля.

"Из позитивных моментов можно отметить стабилизацию курса рубля в диапазоне 90-95 руб./$1 благодаря возвращению обязательной продажи валютной выручки для крупнейших экспортtров. Кроме того, темпы кредитования в ноябре продолжили замедляться. По данным экспресс-мониторинга аналитической компании Frank RG, выдачи кредитов физлицам в ноябре снизились на 10,5% к октябрю, сокращение произошло во всех сегментах кредитования", - отмечает Васильев.

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