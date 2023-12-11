Ускорение инфляции в ноябре может привести к повышению ставки ЦБ РФ до 16% - Росбанк

Ускорение инфляции в ноябре может привести к повышению ключевой ставки ЦБ РФ до 16% годовых на заседании 15 декабря, полагают аналитики Росбанка.

"По данным Росстата, в ноябре прирост ИПЦ составил 1,11% м/м или 7,47% г/г. Рост в целом оказался медленнее сигнальных данных от недельных оценок (~1,18% м/м), однако на этом позитивные новости себя исчерпали. По нашим оценкам, без учета сезонности прирост ИПЦ составил 0,87% м/м или 11,2% в годовом выражении. Показатель вернулся к уровням июня (10,9%) и превысил оценку октября (9,5%). Хотя пик инфляционного прироста остался позади (сентябрь +14,1%), ускорение ноября может привести к повышению ставки 15 декабря до 16% годовых", - отмечается в комментарии банка.

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