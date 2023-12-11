Возможен рост рынка акций РФ во второй половине декабря - "Алор Брокер"

Возможен рост российского рынка акций во второй половине текущего месяца, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"15 декабря cовет директоров Банка России будет заседать по ключевой ставке. Скорее всего, показатель будет повышен на 1 п.п., что негативно для рынка акций кроме очень ограниченного числа эмитентов. К последним можно отнести бумаги "Московской биржи", доходы которой вырастут с повышением ставок денежного рынка, а также компании с большим объемом "кэша" на счетах. В этой связи стоит также обратить внимание на акции "Интер РАО". Ожидания повышения ставки будут давить на рынок, но он относительно быстро "переварит" любое решение регулятора, - пишет эксперт в комментарии. - Не исключаем, что во второй половине месяца рынок акций подрастет. В это время традиционно увеличивается приток денег в экономику за счет завершения расчетов бюджета со своими подрядчиками. Часть этих средств попадет на рынок акций. Если же еще оправдаются прогнозы относительно подорожания нефти, то стоит присматриваться к бумагам нефтяного сектора, прежде всего к "Газпром нефти" и "Роснефти".

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