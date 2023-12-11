Техническая картина по рублю значительно улучшилась - "Алор Брокер"

Техническая картина по рублю значительно улучшилась, полагает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль немного удивляет тем, что не демонстрирует явной традиционной для декабря слабости, - отмечает эксперт. - Судя по характеру торгов, во второй половине прошедшей недели приток валюты в страну вырос, что и вызвало небольшое укрепление рубля. Похоже, что крупные экспортеры не стали откладывать продажу валюты на последние дни перед уплатой декабрьских налогов. Техническая картина по рублю значительно улучшилась. Пробой парой доллар-рубль сопротивления 92,6 руб./$1 был ложным, теперь бы паре неплохо бы прощупать на прочность отметку 90 руб./$1. В случае ее пробоя целью движения станет отметка 85 руб./$1, но такой сценарий кажется нам из области фантастики. В целом же на рубль в конце года и первом квартале 2024 года смотрим умеренно-негативно".

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