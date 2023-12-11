Вероятно сохранение котировок ОФЗ на достигнутых уровнях на текущей неделе - ПСБ

Вероятно сохранение котировок рублевых гособлигаций на достигнутых уровнях на текущей неделе в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Кривая госбумаг в пятницу поднялась на 6-9 б.п., доходность 3-летних и 10-летних ОФЗ достигла 12,21% годовых. Фиксация прибыли по госбумагам с приближением декабрьского заседания ЦБ РФ продолжалась всю прошлую неделю после устойчивого роста котировок весь ноябрь. Как мы отмечали ранее, вероятность повышения ключевой ставки и ее сохранения оцениваем примерно на одном уровне. В частности, последние данные по инфляции свидетельствуют о некотором торможении роста цен, - пишет эксперт в комментарии. - На текущей неделе ожидаем сохранения котировок ОФЗ на достигнутых уровнях в ожидании пятничного заседания. Отметим, что после заседания в обоих сценариях (сохранения или повышения ставки) не ожидаем увидеть дальнейших продаж среднесрочных и длинных ОФЗ - рынок, скорее всего, продолжит закладывать снижение ставки в середине 2024 года. В данный период высоких ставок по-прежнему отдаем предпочтение бумагам с плавающим купоном".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.