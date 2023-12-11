Главные события недели - SberCIB

Решения по монетарной политике на текущей неделе примут Банк России, ФРС США и Европейский центральный банк, отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

11 декабря:

- Данные по инфляционным ожиданиям в США от ФРБ Нью-Йорка;

- Индекс тенденций на рынке труда в США в ноябре;

- Сбербанк опубликует финансовые результаты за11М23 по РСБУ.

12 декабря:

- ИПЦ в США в ноябре;

- Платежный баланс РФ в ноябре;

- Индекс экономических настроений ZEW в Германии в декабре;

- Отчет об исполнении федерального бюджета в США в ноябре.

13 декабря:

- Решение ФРС по монетарной политике;

- ИЦП в США в ноябре;

- Кредитование в Китае в ноябре;

- Промышленное производство в еврозоне в октябре;

- Ежемесячный отчет ОПЕК.

14 декабря:

- Решение по монетарной политике ЕЦБ;

- Розничные продажи в США в ноябре.

15 декабря:

- Решение Банка России по монетарной политике;

- Предварительные индексы PMI в США и еврозоне в декабре;

- Розничные продажи, инвестиции, безработица и промышленное производство в Китае в ноябре;

- Промышленное производство в США в ноябре.

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