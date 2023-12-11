Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 89,5-91,5 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 89,5-91,5 руб./$1, по паре евро/рубль - 97-99 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Волатильность рубля может сохраняться из-за того, что помимо различных рыночных факторов на его курс продолжают влиять и геополитические факторы, - пишет эксперт. - Однако, при прочих равных, мы не ожидаем существенного ослабления рубля в ближайшее время. Скорее, его курс будет стремиться к умеренному укреплению в силу различных факторов, в числе которых продолжающаяся репатриация валютной выручки экспортерами, ожидаемое повышение ключевой ставки, все еще высокие цены на энергоносители".

Цены на нефть, тем временем, получили поддержку от призыва Саудовской Аравии и России большим членам ОПЕК+ присоединиться к сокращению добычи. В центре внимания мирового рынка - прогнозы по риторике предстоящего на неделе заседания Федрезерва, а также свежая статистика по занятости в несельскохозяйственных отраслях США и по безработице за ноябрь, указывает Тимошенко.

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