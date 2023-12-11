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11 декабря 2023 года 10:00
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 3050-3100п в понедельник - ПСБ
Индекс Мосбиржи, вероятно, проведет торговую сессию понедельника в диапазоне 3050-3100 пунктов, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 3050-3100 пунктов, поддержать рынок должны растущие цены на нефть. В то же время сильного роста рынка не ждем из-за предстоящего заседания ЦБ РФ в пятницу, 15 декабря. Предпочтение отдаем в понедельник акциям нефтегазового сектора", - указывает эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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