.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Нефтяной рынок, возможно, нащупал локальное дно - БКС Экспресс
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
11 декабря 2023 года 09:11
Нефтяной рынок, возможно, нащупал локальное дно - БКС Экспресс
Нефтяной рынок, возможно, нащупал локальное дно, более глубокого спуска котировок нефти марки Brent пока, вероятно, удастся избежать, говорится в комментарии аналитиков БКС Экспресс. "Цены на нефть седьмую неделю подряд закрыли снижением. Reuters указывает, что это самая длинная серия недельных падений за последние пять лет. Снижение связано с рисками ослабления спроса в 2024 году на фоне высоких процентных ставок. На прошлой неделе распродажи подстегивали слабые данные из США, где запасы нефти продолжают уверенно расти, а также статистика из Китая, где было зафиксировано ощутимое замедление импорта по итогам ноября, - указывают эксперты. - Между тем в пятницу котировки нефти марки Brent отскочили на 2,5%, частично отыграв снижение предыдущих дней. Первый за шесть сессий рост может быть признаком того, что рынок нащупал локальное дно, и более глубокого спуска пока удастся избежать. Опрошенные СМИ эксперты также связывают скачок цен с сильной статистикой из США по рынку труда, однако этот сигнал можно трактовать по-разному: более сильный рынок труда дает повод ожидать более длительного периода высоких ставок ФРС. На текущей неделе центральным событием для рынка может стать как раз заседание ФРС США". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
.
11 декабря 2023 года 11:18
Котировки Brent, скорее всего, останутся в диапазоне $74-79/барр. на текущей неделе, а Urals, соответственно, вернется к $60/барр. и выше, считают аналитики Промсвзьбанка (ПСБ). "Цены на нефть Brent за неделю потеряли 6,5%, опустившись на уровень июня, в условиях недоверия к мерам ОПЕК+ и... читать дальше
.11 декабря 2023 года 11:00
Вероятно сохранение котировок рублевых гособлигаций на достигнутых уровнях на текущей неделе в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "Кривая госбумаг в пятницу поднялась на 6-9 б.п.,... читать дальше
.11 декабря 2023 года 10:44
Курс пары доллар/рубль, вероятно, останется около уровня 92 руб./$1 в понедельник, а котировки нефти Brent останутся в диапазоне $76-77/барр., полагают аналитики SberCIB Investment Research. "Рубль в пятницу подорожал до 91 руб./$1 при поддержке экспортеров, но вечером спрос на иностранную валюту... читать дальше
.11 декабря 2023 года 10:28
Решения по монетарной политике на текущей неделе примут Банк России, ФРС США и Европейский центральный банк, отмечают аналитики SberCIB Investment Research. 11 декабря: - Данные по инфляционным ожиданиям в США от ФРБ Нью-Йорка; - Индекс тенденций на рынке труда в США в ноябре; - Сбербанк... читать дальше
.11 декабря 2023 года 10:00
Индекс Мосбиржи, вероятно, проведет торговую сессию понедельника в диапазоне 3050-3100 пунктов, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 3050-3100 пунктов, поддержать рынок должны растущие цены на нефть. В то же время сильного роста... читать дальше
.11 декабря 2023 года 09:38
Вероятно развитие тенденции к укреплению рубля с возвратом пары доллар/рубль 85-90 руб./$1 на текущей неделе, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Доллар и юань тяготеют к умеренному снижению в понедельник утром. Мы продолжаем с... читать дальше
.11 декабря 2023 года 09:26
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2985-3240 пунктов до конца текущего года, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин. "Техническая картина по индексу Мосбиржи сильно не меняется, так как все колебания последних сессий укладываются в рамки устоявшегося бокового... читать дальше
.11 декабря 2023 года 09:11
Уолл-стрит выросла по итогам торгов в пятницу, Dow завершил в плюсе 6-ю неделю подряд - максимум с февраля 2019г. Фондовые индексы крупнейших стран АТР не показывают единой динамики в понедельник. Нефть умеренно дорожает в понедельник утром. читать дальше
.08 декабря 2023 года 19:00
Курс пары доллар/рубль вернется в диапазон 85-90 руб./$1 на следующей неделе, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Фаза частичного восстановления валют к рублю, зародившаяся на последней декаде ноября на фоне слабости рынка нефти, по нашему мнению, завершилась, - пишут эксперты. - Мы... читать дальше
.08 декабря 2023 года 18:34
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 3050-3150 пунктов на следующей неделе, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Индекс Мосбиржи на уходящей неделе снижался, в четверг достигнув минимальной отметки - 3041 п.п., после чего отыграл часть потерь, - напоминают аналитики. -... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.