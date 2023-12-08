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08 декабря 2023 года 19:00
Курс пары доллар/рубль вернется в диапазон 85-90 руб./$1 на следующей неделе - ПСБ
Курс пары доллар/рубль вернется в диапазон 85-90 руб./$1 на следующей неделе, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Фаза частичного восстановления валют к рублю, зародившаяся на последней декаде ноября на фоне слабости рынка нефти, по нашему мнению, завершилась, - пишут эксперты. - Мы рассчитываем, что доллар вернется в 85-90 руб./$1 уже на следующей неделе. Способствовать этому будут как традиционные факторы (валютный контроль и ограниченность спроса со стороны импорта на фоне конца года и высоких ставок), так и ряд конъюнктурных факторов, настраивающих спекулятивных участников на дальнейшее сокращение валютных позиций. Среди последних - заседание ЦБ 15 декабря, по итогам которого регулятор может еще поднять ставку. А также вероятное восстановление нефтяных котировок, заметно перепроданных (на наш взгляд, неоправданно) за последние дни". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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