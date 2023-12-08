Курс пары доллар/рубль вернется в диапазон 85-90 руб./$1 на следующей неделе - ПСБ

Курс пары доллар/рубль вернется в диапазон 85-90 руб./$1 на следующей неделе, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Фаза частичного восстановления валют к рублю, зародившаяся на последней декаде ноября на фоне слабости рынка нефти, по нашему мнению, завершилась, - пишут эксперты. - Мы рассчитываем, что доллар вернется в 85-90 руб./$1 уже на следующей неделе. Способствовать этому будут как традиционные факторы (валютный контроль и ограниченность спроса со стороны импорта на фоне конца года и высоких ставок), так и ряд конъюнктурных факторов, настраивающих спекулятивных участников на дальнейшее сокращение валютных позиций. Среди последних - заседание ЦБ 15 декабря, по итогам которого регулятор может еще поднять ставку. А также вероятное восстановление нефтяных котировок, заметно перепроданных (на наш взгляд, неоправданно) за последние дни".

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