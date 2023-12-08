Индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 3050-3150п на следующей неделе - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 3050-3150 пунктов на следующей неделе, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Индекс Мосбиржи на уходящей неделе снижался, в четверг достигнув минимальной отметки - 3041 п.п., после чего отыграл часть потерь, - напоминают аналитики. - Ожидаем, что на следующей неделе индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 3050-3150 пунктов. В начале недели рынок может продолжить восстановление, но затем перейдёт к консолидации в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке. В пятницу, 15 декабря, также произойдёт дивидендная отсечка "ЛУКОЙЛа". Только из-за этого индекс на старте торгов потеряет ~1%. Учитывая падение нефтяных котировок и постепенное укрепление рубля, маловероятно, что акции "ЛУКОЙЛа" быстро закроют дивидендный гэп".

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