Цена золота обладает относительно небольшим потенциалом дальнейшего роста - "Велес Капитал"

Цена золота обладает относительно небольшим потенциалом дальнейшего роста, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Сергей Жителев.

"Золото подорожало до исторического рекорда в $2100. На его цену больше всего влияют ожидания инвесторов относительно политики ФРС США. Большинство участников торгов сейчас считают, что цикл повышения ставки уже завершен, а снижение начнется уже в марте 2024 года. В ожидании смягчения политики ФРС снижается относительная стоимость доллара и растет цена золота. Также постепенное снижение доходностей американских бондов делает инвестиции в золото более привлекательным", - пишет эксперт.

По мнению эксперта, в следующем году ФРС также продолжит оказывать ключевое влияние на стоимость золота. Когда ФРС действительно перейдет к снижению ставок, стоимость унции золота может закрепиться на уровне $2100, считает Жителев.

Однако эксперт прогнозирует, что рекордно высокие цены охладят спрос со стороны центральных банков, что, в свою очередь, охладит рынок золота.

"Золото сейчас находится вблизи исторического максимума, поэтому инвестиции в золото будут рискованными из-за повышенной волатильности, - резюмирует стратег инвесткомпании. - Потенциал роста также относительно небольшой, мы прогнозируем, что золото не подорожает значительно выше $2100 за унцию, максимум, возможно, достигнет $2200, но маловероятно, что котировки останутся на таком уровне".

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