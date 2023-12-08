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08 декабря 2023 года 17:31

Цена золота обладает относительно небольшим потенциалом дальнейшего роста - "Велес Капитал"

Цена золота обладает относительно небольшим потенциалом дальнейшего роста, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Сергей Жителев.

"Золото подорожало до исторического рекорда в $2100. На его цену больше всего влияют ожидания инвесторов относительно политики ФРС США. Большинство участников торгов сейчас считают, что цикл повышения ставки уже завершен, а снижение начнется уже в марте 2024 года. В ожидании смягчения политики ФРС снижается относительная стоимость доллара и растет цена золота. Также постепенное снижение доходностей американских бондов делает инвестиции в золото более привлекательным", - пишет эксперт.

По мнению эксперта, в следующем году ФРС также продолжит оказывать ключевое влияние на стоимость золота. Когда ФРС действительно перейдет к снижению ставок, стоимость унции золота может закрепиться на уровне $2100, считает Жителев.

Однако эксперт прогнозирует, что рекордно высокие цены охладят спрос со стороны центральных банков, что, в свою очередь, охладит рынок золота.

"Золото сейчас находится вблизи исторического максимума, поэтому инвестиции в золото будут рискованными из-за повышенной волатильности, - резюмирует стратег инвесткомпании. - Потенциал роста также относительно небольшой, мы прогнозируем, что золото не подорожает значительно выше $2100 за унцию, максимум, возможно, достигнет $2200, но маловероятно, что котировки останутся на таком уровне".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ


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