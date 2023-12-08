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08 декабря 2023 года 17:01
Вероятный диапазон торгов рубля в 1П24 составляет 85-95 руб./$1 - "Тинькофф Инвестиции"
Торговый диапазон валютной пары доллар/рубль на первое полугодие 2024 года может составить 85-95 руб./$1, к концу следующего года курс может оказаться на уровнях около 100 руб./$1, считают аналитики "Тинькофф Инвестиций". "Ослабление локальной валюты стало одним из главных драйверов роста рынка акций в текущем году, привнеся на него значительное оживление и вернув объемы торгов практически к докризисным уровням. Что касается 2024 года, то пока сложно ждать сильных движений курса рубля, учитывая, какие ресурсы государства были брошены на его стабилизацию. Мы ждем, что локальная валюта будет двигаться в диапазоне 85-95 руб./$1 в 1П24. Эти уровни и относительная стабильность курса выгодны Минфину для исполнения бюджета, а Банку России для удержания инфляции около целевых значений. К концу следующего года ожидаем, что рубль продолжит планомерно ослабевать - до уровней, близких к 100 руб./$1", - указывают эксперты в материале. "Мы не ждем, что рубль сможет укрепиться намного ниже 85 руб./$1, поскольку в проект бюджета на 2024 год заложен курс 80-85 руб./$1. По нашему мнению, у правительства достаточно инструментов, чтобы при необходимости ослабить рубль и удерживать курс на комфортном для бюджета уровне. Также мы не ждем, что рубль может уйти выше 100 руб./$1, поскольку дополнительное ослабление рубля будет ускорять инфляцию через импорт. На наш взгляд, если курс значительно отклонится от верхней границы нашего прогнозного диапазона, то правительство может ввести дополнительные меры валютного контроля", - пишут аналитики в стратегии на 2024 год. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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