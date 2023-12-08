Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Broadcom до $1050

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Broadcom с $1000 до $1050 за штуку, сообщается в обзоре аналитика Егора Толмачева.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была сохранена экспертами.

"Broadcom представила позитивные результаты за четвертый финансовый квартал 2023 года, а также дала сильный, превзошедший наши ожидания, прогноз EBITDA на 2024 финансовый год с учетом поглощения VMware. В большинстве сегментов бизнеса Broadcom наблюдается так называемая "мягкая посадка", в целом совпадающая с ориентирами менеджмента. Динамика доходов подсегмента ИИ-продуктов также соответствует прогнозам самой компании и рынка, оставаясь основной точкой роста. Менеджмент не стал давать более оптимистичные прогнозы по подсегменту, но согласен с позицией своего партнера (AMD), рассчитывающего на более активное, чем предполагалось ранее, ускорение роста и расширение рынка, - отмечает эксперт. - Завершенная в этом квартале покупка VMware обеспечит более сдержанную динамику выручки при более интенсивном, чем мы прогнозировали первоначально, улучшении рентабельности по EBITDA. Хотя ориентиры в отношении прибыли на 2024 год остались без особых изменений, мы рассчитываем на ускорение роста выручки и рентабельности в 2025-2026 годах".

Толмачев отмечает, что ключевыми факторами для такой переоценки послужили:

- Решение о продаже не соответствующих общей стратегии развития компании подразделений End-User Computing (пользовательские устройства, такие как ПК, в общей корпоративной сети) и Carbon Black (кибербезопасность). При прочих равных данный бизнес мог бы принести доход около $2 млрд в 2024 финансовом году.

- Изменение контрактной структуры на ПО VMware. Начинается планомерный переход всех клиентов на подписочную модель с регулярными платежами, что в моменте приведет к снижению выручки, но позволит ускорить ее рост в будущем.

"Несмотря на более оптимистичные финансовые прогнозы, уровень размытия акционерного капитала оказался немного выше первоначальных оценок. Количество полностью разводненных акций к концу 2024 года составит 494 млн. Тем не менее менеджмент продолжит придерживаться стратегии сохранения акционерной стоимости и будет далее проводить программу обратного выкупа. Дивиденд увеличен на 4,1% кв/кв - с $4,60 до $5,25 на акцию. Учитывая стабильное повышение этих выплат, в 2024 финансовом году можно рассчитывать на совокупный дивиденд в размере $21 на акцию, что обеспечивает доходность около 2,3% относительно текущей цены в $922. Мы оцениваем квартальный отчет Broadcom позитивно и с учетом более оптимистичных финансовых прогнозов консолидированного с VMware бизнеса эмитента сохраняем рекомендацию "покупать" по акции AVGO, повышая целевую цену по ней с $1000 до $1050", - указывает аналитик инвесткомпании.

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