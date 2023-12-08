SberCIB прогнозирует движение вниз на рынке акций РФ в конце 2023г и в 1П24

Аналитики SberCIB Investment Research прогнозируют коррекцию вниз российского фондового рынка в конце текущего года и в первом полугодии следующего на фоне роста доходностей ОФЗ и "навеса" акций после редомициляции некоторых компаний, сообщается в материале инвестбанка.

"Однако во 2П24 мы прогнозируем восстановление рынка акций РФ и рост индекса Мосбиржи до 3500 пунктов", - указывают эксперты.

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