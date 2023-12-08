S&P 500 склонен к развитию восходящего движения до конца года - Freedom Finance Global

S&P 500 склонен к развитию восходящего движения до конца года, но оно будет менее равномерным, чем последовательное ралли ноября, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Виталия Кононова.

Эксперт полагает, что предстоящая сессия на рынке акций США пройдет в условиях повышенной волатильности при положительном балансе рисков. Резкие колебания котировок вероятны в начале торгов на фоне публикации отчета по рынку труда. В конце дня инвесторы уже могут переключить внимание на события следующей недели. Аналитик ориентируется на диапазон 4550-4630 пунктов для S&P 500, что предполагает колебания от -0,8% до +1% относительно уровня закрытия предыдущей сессии.

"С технической точки зрения S&P 500 консолидировался в пределах 4540-4600 пунктов на протяжении 11 торговых сессий подряд. Скорее всего, в пятницу выяснится, в каком направлении индекс выйдет из этого диапазона. Катализатором скачка волатильности должна стать публикация блока упомянутой выше макростатистики. В целом сохраняем предыдущую оценку технической картины. За счет благоприятной сезонности до конца года S&P 500 по-прежнему склонен к развитию восходящего движения, но оно будет менее равномерным, чем последовательное ралли ноября", - отмечает Кононов.

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