"БКС МИ" подтверждает торговую идею: покупать бумаги TCS Group

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают краткосрочную торговую идею "Лонг TCS Group", открытую 31 октября 2023 года, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Подтверждаем нашу топ-идею "Лонг TCS Group" и ждем дальнейшего ререйтинга на 10% к концу января после рекордных результатов за III квартал 2023 года по МСФО, несмотря на текущую слабость котировок. Мы считаем эту динамику фундаментально неоправданной. TCS Group - сильная история роста в финансовом секторе, и оценка предполагает премию к игрокам с более сдержанным потенциалом роста. По нашим текущим оценкам, TCS Group торгуется на уровне P/E 2023п 7,7х и P/BV 2023п 2,2x. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции компании: сильное увеличение клиентской базы обеспечивает рост бизнеса и доходов, а диверсификация выручки служит защитным фактором в различные циклы экономики. Наша фундаментальная рекомендация на 12 месяцев - "покупать", - отмечают эксперты.

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