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08 декабря 2023 года 13:50
ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку до 16% на заседании в декабре - Росбанк
Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку до 16% на заседании в декабре, полагают аналитики Росбанка. "Мы меняем местами "базовый" и "рисковый" сценарии на ближайшее заседание ЦБ, ожидая, что регулятор повысит ключевую ставку до 16% годовых (прежний прогноз - сохранение индикатора на уровне 15% годовых), - пишут эксперты. - Мы допускаем, что на решение регулятора будут давить: неочевидное и неустойчивое замедление инфляции в ответ на повышение ставки в июле-октябре; по-прежнему сильная динамика экономической активности; пестрый набор рисков 2024 года, которые пока не могут быть оцифрованы (бюджет, курс рубля, параметры льготных кредитных программ и проч.); ожидания роста ключевой ставки в консенсусе экономистов и ставках денежного рынка". По мнению аналитиков Росбанка, в следующем году аккуратное смягчение ДКП темпом по 100 б.п. все еще выглядит достижимым со II квартала, прогнозная ключевая ставка на конец 2024 года - 12% годовых. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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