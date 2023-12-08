"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Alphabet с целью $156

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Alphabet Inc. с целью $156 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,92%, стоп-приказ: $126,8, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания предоставит ИИ-бота Gemini, который может стать главным конкурентом ChatGPT. С учетом темпов роста отрасли данное направление выглядит очень перспективным, считают аналитики инвесткомпании.

"С технической точки зрения цена в четвертый раз подошла к сопротивлению на уровне $140, сохраняется вероятность пробоя и продолжения среднесрочного тренда. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $126,8 риск на портфель составит 0,59%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,88", - указывают в "Финаме".

Alphabet Inc. - холдинговая компания, управляющая компанией Google Inc. и ее дочерними структурами, а также рядом стартапов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.