Инвестбанк "Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Alphabet

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Alphabet Inc. на фоне новости о разработанной компанией новой системе искусственного интеллекта, которая превосходит по мощности все существующие на рынке аналоги, включая ChatGPT от OpenAI (ожидается, что в начале следующего года технология станет широкодоступной), говорится в обзоре аналитиков.

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