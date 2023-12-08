Рубль, вероятно, проведет торги пятницы в диапазоне 90,5-91,5 руб./$1 - ПСБ

Валютная пара доллар/рубль, вероятно, проведет торговую сессию в пятницу в диапазоне 90,5-91,5 руб./$1, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Утром пятницы доллар пытается уйти под отметку 92 руб./$1, в том числе и при поддержке улучшения внешнего фона, в первую очередь - стабилизации ситуации на рынке нефти, где марка Brent торгуется выше $75/баррель. Целевым по американской валюте на пятницу видится диапазон 90,5-91,5 руб./$1, - пишет эксперт в комментарии. - У нас позитивные ожидания по рублю и на следующую неделю. Ждем по мере приближения заседанием ЦБ РФ (15 декабря) развития тенденции к укреплению, считаем, что доллар сможет вернуться в зону 85-90 руб./$1 и удержится в ней до конца 2023 года".

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