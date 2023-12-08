Курс рубля, скорее всего, стабилизируется у отметки 92 руб./$1 в пятницу - SberCIB

Курс рубля, скорее всего, стабилизируется у отметки 92 руб./$1 в пятницу, а нефть продолжит торговаться в интервале $74-75 за баррель Brent, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль в четверг утром дешевел до 93,5 руб./$1, однако позднее экспортеры, по всей видимости, нарастили продажи валюты, и он восстановился до 92,2 руб./$1, - напоминают эксперты. - Кроме того, нефть немного отыграла потери. В этих условиях рубль сегодня останется около 92 руб./$1".

Баррель Brent в четверг подешевел на $0,25 до $74,05. По мнению аналитиков, значимых новостей по рынку нефти не было, котировки остаются под давлением на фоне избытка предложения после встречи ОПЕК+. Этим утром нефть котируется выше $75 за баррель. В центре внимания будет статистика по рынку труда в США. В SberCIB ожидают, что нефть продолжит торговаться в интервале $74-75 за баррель.

"Доходности ОФЗ в четверг остались практически неизменными - стабилизации рынка, вероятно, способствовали данные о замедлении недельной инфляции до 0,12% (с 0,33% неделей ранее). В пятницу ситуация вряд ли изменится, и мы ожидаем сохранения доходностей на текущих уровнях", - пишут аналитики.

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