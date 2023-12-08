Индекс Мосбиржи, скорее всего, сможет подняться к 3100п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, сможет подняться к уровню 3100 пунктов на торгах в пятницу, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Вполне вероятно, что российский рынок акций "нащупал" локальный минимум после того, как достиг уровня 3050 пунктов. Кроме того, цены на нефть в пятницу утром растут, котировки нефти марки Brent поднялись выше $75 за баррель. В целом это, конечно, скромный рост, но инвесторы готовы вернуться к покупкам при наличии любых позитивных факторов", - отмечает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.