"Финам" сохраняет рейтинг акций ММК на уровне "покупать"

"Финам" сохраняет рейтинг акций ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) на уровне "покупать" с целевой ценой 65,34 рубля на 2024 год, что соответствует потенциалу роста 29,2% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Группа "ММК" Виктора Рашникова была традиционно ориентирована на внутренний рынок и уже в силу этого менее подвержена влиянию санкций, - пишут эксперты. - Компания не имеет уязвимых активов за рубежом, поддерживает крайне низкую долговую нагрузку, накопила солидную денежную подушку, инвестирует в развитие и повышает интеграцию в сырье. Сильная динамика внутреннего спроса позволила вернуть производство к высокой загрузке".

Производство стали "ММК" за 9 месяцев 2023 года выросло на 11,4% (г/г) и составило 9 869 тыс. тонн, указывают аналитики. Продажи металлопродукции увеличились на 10,9% (г/г) до 8 893 тыс. тонн. На фоне восстановления объемов производства финансовые результаты ММК за I полугодие 2023 года снизились под влиянием более низких цен реализации.

"Несмотря на уже произошедший рост акций и затянувшуюся дивидендную паузу, мы считаем, что капитализация "ММК" сохраняет достаточный потенциал для роста в среднесрочной перспективе", - резюмируют стратеги "Финама".

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