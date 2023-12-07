Коррекция может стать привлекательным моментом для покупки акций HeadHunter - "Мои Инвестиции"

Коррекция может стать привлекательным моментом для покупки акций HeadHunter, полагают эксперты телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Мы считаем HeadHunter фундаментально привлекательной историей благодаря текущей конъюнктуре на рынке труда и позиционированию компании на рынке, - пишут аналитики Владимир Беспалов, Полина Панина и Софья Стрельцова. - Сейчас ДР компании на Мосбирже, по нашим оценкам, торгуются с мультипликатором EV/EBITDA на 2024 год в районе 5,8х, что мы считаем привлекательной оценкой. К краткосрочным рискам мы относим возможное давление на цену акции МКАО "Хэдхантер" после реструктуризации и начала торгов. Напомним, что до реструктуризации основные акционеры владели около 43% акций HeadHunter. В то же время коррекция в бумаге может стать потенциально привлекательным моментом для покупки акций компании с хорошими фундаментальными перспективами роста".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.