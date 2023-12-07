"Финам" подтверждает рейтинг акций "Северстали" на уровне "покупать" с целевой ценой 1678 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста 31,3% к текущей цене, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Группа "Северсталь" Алексея Мордашова представляет собой яркий пример успешной адаптации бизнеса в условиях жестких санкций, - пишут эксперты. - Компании удалось в кратчайшие сроки переориентировать продажи на рынок РФ. Если раньше продажи на экспорт приносили компании почти половину всей выручки, в том числе более трети выручки приходилось на рынки Европы, то теперь, по заявлениям представителей "Северстали", около 90% продаж приходится на внутренний рынок".

"Северсталь" практически восстановила загрузку производственных мощностей и объемы продаж до докризисного уровня и по итогам 2023 года планирует вернуться к выпуску стали на уровне 11,5 млн тонн после того, как в 2022 году он снижался до 10,69 млн тонн, отмечается далее в материале. По результатам 9 месяцев 2023 года "Северсталь" увеличила производство на 5% до 8,35 млн тонн, продажи металлопродукции составили 8,16 млн тонн. По данным финансовой отчетности за 6 месяцев 2023 года, на фоне снижения цен реализации выручка сократилась на 9,9% (г/г), EBITDA - на 11,5% (г/г), чистая прибыль - на 10,5% (г/г).

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