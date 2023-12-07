"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции ЮГК

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции ПАО "ЮГК" ("Южуралзолото группа компаний") с целевой ценой 0,725 рубля на горизонте года, сообщается в комментарии.

Аналитики ожидают позитивную динамику акций "ЮГК" в ближайший год на фоне роста добычи и цен на золото. В позитивном сценарии потенциальная цена акции, по оценкам экспертов, может составить 0,725 рубля. Потенциальная доходность в таком случае может составить 30% на горизонте года.

К рискам инвестидеи стратеги отнесли снижение цен на золото и укрепление рубля.

ПАО "ЮГК" - одно из крупнейших золотодобывающих предприятий России по объему производства и запасам. Компания ведет производственную деятельность в двух хабах - Уральском (Челябинская область) и Сибирском (Красноярский край и Хакасия).

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