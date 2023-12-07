Вероятность сохранения ставки ЦБР на текущем уровне снова стала выше - ПСБ

Вероятность сохранения ключевой ставки Банка России на текущем уровне (15% годовых) по итогам заседания 15 декабря 2023 года, снова стала выше, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"В первую неделю декабря рост цен замедлился: +0,12% против +0,33% неделей ранее. Уровень инфляции отступил от 7,6% г/г и может закрепиться около 7,5% г/г - верхней границы прогноза ЦБ (7-7,5% на конец года). Динамика недельной инфляции связана с прекращением роста цен на услуги и стабильностью цен на непродовольственные товары. Цены на продукты питания при этом продолжают быстро расти. Стабилизация годовой инфляции связана с эффектом базы. В прошлом декабре была индексация тарифов ЖКХ, которая отсутствует в текущем году. Сохранение уровня недельной инфляции на весь декабрь оставит годовую инфляцию в рамках прогноза ЦБ. Значит, оснований для повышения ставки может быть недостаточно, - отмечает эксперт в комментарии. - Мы полагаем, инфляция должна ускориться из-за сезонной активизации спроса. Но прогноз ЦБ, если и будет превышен, то незначительно, а очищенная от сезонности инфляция останется стабильной. Интрига решения по ключевой ставке 15 декабря сохраняется. Учитывая ужесточение денежно-кредитных условий по другим инструментам (льготная ипотека, НКЛ и т.д.), вероятность сохранения ставки снова стала выше".

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