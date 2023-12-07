Фундаментальные перспективы рынка акций США хорошие - БКС Экспресс

Фундаментальные перспективы американского рынка акций хорошие, но техническая перегретость фондовых индексов мешает двигаться дальше вверх без остановки, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Ведущие индексы акций не решаются на штурм годовых максимумов - фундаментальные перспективы рынка хорошие, но техническая перегретость инструментов мешает двигаться дальше вверх без остановки. В ноябре ралли забуксовало в шаге от вершин 2023 года, а в начале декабря идет плоская коррекция, - пишет аналитик в материале. - Сопротивления по годовым пикам, в S&P 500 немногим выше 4600 пунктов и в Nasdaq Composite чуть ниже 14500 пунктов, вряд ли устоят по мере снятия перекупленности индексов. Поэтому наблюдаемый откат индексов рассматривается как возможность для покупки подешевевших американских активов под перспективу обновления максимумов".

"С фундаментальной точки зрения за позитивный сценарий на рынке акций играют ожидания завершения жесткого цикла ФРС на фоне снижения темпа роста инфляции и давления на рынке труда. В пятницу выйдет статистика по занятости вне сельскохозяйственного сектора. Судя по числу рабочих мест в частном секторе, она также может быть негативной, но это и позитив, поскольку лишает ФРС аргумента для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. На заседании 13 декабря американский центробанк, скорее всего, сохранит текущую ключевую ставку 5,5%, а уже в следующем марте стоимость фондирования может начать снижаться. И такие ожидания рынком акций обычно отыгрываются заранее, - указывает Зельцер. - С технической точки зрения коррекция в индексе S&P 500 из-под 4600 пунктов может быть достаточно ограниченной. Пока откат от уровня составляет процент, и в запасе есть еще один. А вот в области 4500 пунктов перекупленность рынка будет снята, и это может быть интересным моментом для перезахода "в лонг" под перспективу движения индикатора широкого рынка акций на максимумы года".

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