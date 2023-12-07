"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Ростелекома с целью 78,3 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Ростелеком" с целью 78,3 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,8%, стоп-приказ: 68,5 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Эмитент сообщил, что заключил соглашение о сотрудничестве с компанией "Автодор". Оно предусматривает создание инфраструктуры сотовой связи вдоль автодорог для предоставления голосовых услуг и мобильного интернета стандарта LTE". - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции компании находятся вблизи сильного локального уровня поддержки. При отскоке появится потенциал движения наверх. Идея на рост бумаги с целью 78,3 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 68,5 руб. риск на портфель составит 0,22%", - указывают эксперты "Финама".

"Ростелеком" - российский провайдер цифровых услуг и сервисов, который предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет, интерактивного телевидения, сотовой связи, местной и дальней телефонной связи.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.