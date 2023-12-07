"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "держать" для бумаг HeadHunter с прогнозной стоимостью на уровне 3900 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Эмитент объявил результат обмена и выкупа акций (к обмену на акции МКАО "Хэдхантер" было предъявлено бумаг на 73% капитала - выше 50%-го минимума, установленного компаний). HeadHunter ожидает, что все процедуры связанные с обменом, будут завершены 12-16 февраля. Выкуп с дисконтом не состоялся - к выкупу было предъявлено бумаг на 1,3% капитала против установленного компанией минимума в 20%. Компания подтверждает план в дальнейшем провести листинг акций МКАО "Хэдхантер" на Московской бирже и аналогичный обмен своих акций для держателей ADS через НРД или СПБ банк. Headhunter Group PLC также планируется в будущем редомицилировать в РФ, а торги ее расписками прекратить, - указывает эксперт Мария Суханова.

"К обмену предъявлено достаточное количество бумаг - план редомициляции в силе. Это позитивно на горизонте двенадцати месяцев, но краткосрочно котировки после редомициляции могут оказаться под давлением (перенос ликвидности из зарубежного периметра)", - отмечает аналитик в комментарии.

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