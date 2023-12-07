Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 3050-3100п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 3050-3100 пунктов в течение торговой сессии четверга, прогнозируют аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Мы считаем, что реакция инвесторов Сбербанка была излишней. Кроме того, поддержать рынок могут бумаги "ЛУКОЙЛа", - отмечают эксперты в комментарии.

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