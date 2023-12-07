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07 декабря 2023 года 09:51
Акции Сбербанка сохраняют инвестиционную привлекательность - инвестбанк "Синара"
Акции Сбербанка сохраняют инвестиционную привлекательность, говорится в комментарии старшего аналитика инвестиционного банка "Синара" Ольги Найденовой. "Сбербанк в среду презентовал новую стратегию на период до 2026 года, которая предполагает построение человекоцентричной модели бизнеса, углубляющей отношения с клиентами и основанной на развитии искусственного интеллекта. Представленную стратегию, даже несколько превосходящую наши ожидания, считаем весьма амбициозной. Вместе с тем отмечаем очень высокий уровень доверия к менеджменту, основанный на многолетней истории достижения заявленных целей. Инвесторов могло несколько разочаровать, что дивидендные выплаты остаются на уровне 50%, однако в условиях ужесточения макропруденциальной политики Банка России мы и не предполагали увеличения коэффициента. По-прежнему считаем акции Сбербанка привлекательными", - указывает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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