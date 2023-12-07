Акции Сбербанка сохраняют инвестиционную привлекательность - инвестбанк "Синара"

Акции Сбербанка сохраняют инвестиционную привлекательность, говорится в комментарии старшего аналитика инвестиционного банка "Синара" Ольги Найденовой.

"Сбербанк в среду презентовал новую стратегию на период до 2026 года, которая предполагает построение человекоцентричной модели бизнеса, углубляющей отношения с клиентами и основанной на развитии искусственного интеллекта. Представленную стратегию, даже несколько превосходящую наши ожидания, считаем весьма амбициозной. Вместе с тем отмечаем очень высокий уровень доверия к менеджменту, основанный на многолетней истории достижения заявленных целей. Инвесторов могло несколько разочаровать, что дивидендные выплаты остаются на уровне 50%, однако в условиях ужесточения макропруденциальной политики Банка России мы и не предполагали увеличения коэффициента. По-прежнему считаем акции Сбербанка привлекательными", - указывает эксперт.

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