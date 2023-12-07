Freedom Finance Global открыл торговую идею "покупать акции Li Auto с целью $41 за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, стоп-приказ: $30,3, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитик Роман Лукьянчиков указывает на следующие ключевые аргументы в поддержку идеи:

- очередные рекордные объемы поставок электромобилей в ноябре (за этот месяц на рынок была поставлена рекордная 41 тыс. авто (+173% г/г));

- ослабление спроса у конкурентов, смещение интереса потребителей в пользу продукции Li Auto;

- благоприятная техническая картина.

Li Auto - основанный в 2015 году китайский производитель премиальных электромобилей класса SUV. Компания разрабатывает передовые решения для умных автомобилей и является пионером успешной коммерциализации гибридных электромобилей с увеличенным запасом хода.

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