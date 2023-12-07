Потенциал более глубокого снижения цены нефти выглядит ограниченным - БКС Экспресс

Потенциал более глубокого снижения котировок нефти в настоящее время выглядит ограниченным, вероятность потери еще $3-4 на краткосрочной дистанции не так высока, считают аналитики БКС Экспресс.

"В среду по нефтяным фьючерсам прокатилась волна распродаж. Ключевые нефтяные бенчмарки потеряли около 4%, опустившись на минимумы с июня, когда добровольных сокращений на 1 млн б/с от Саудовской Аравии еще не было. Теперь добровольные сокращения добычи ожидаются уже на уровне 1,7 млн б/с плюс еще 0,5 млн б/с экспорта сократит Россия. Однако рынок высоко оценивает перспективы ослабления спроса и не уверен, что усилий ОПЕК+ хватит, чтобы удержать цены на нефть от снижения. Статистика по запасам нефти в США в очередной раз подогрела эти опасения, - отмечают эксперты в комментарии. - В четверг утром фьючерсы на нефть марки Brent торгуются в районе $74,6 за баррель. Следующая значимая зона поддержки расположена в районе $70-71,5 за баррель. Однако импульс активных распродаж имеет признаки кульминации в рамках нисходящей волны, так что вероятность потери еще $3-4 на краткосрочной дистанции не так высока. Вероятно, перед выходными закрытие "шортов" и попытки выкупа просадки спекулянтами поддержат инструмент".

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