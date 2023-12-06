"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции АЛРОСА с целью 70,5 руб

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции "АЛРОСА" с целью 70,5 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования до 3 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7%, сообщается в материале аналитиков.

Эксперты ожидают позитивную динамику цены акций компании за счет разворота цен на алмазы и роста курса доллара США. Основные риски, по их мнению - укрепление рубля, снижение цен на алмазы, а также общая негативная динамика рынка акций.

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