ПСБ сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций Сбербанка

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 320 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Алексея Головинова.

"Ждем публикацию отчетности по РСБУ 11 декабря и заседание Банка России 15 декабря, после чего можем поднять целевую цену, - отмечает эксперт. - У эмитента амбициозные планы, и то, что компания уделяет такое внимает технологическому развитию - бесспорно позитивный момент, который позволит создавать новые продукты. Считаем, что рынок среагировал излишне негативно на то, что база под дивиденды останется прежней. Да, в условиях высокой ставки дивидендная доходность не впечатляет, но 33 руб. на акцию, то есть 12% доходности, можно получить уже через полгода, а рост прибыли Сбербанка позволяет рассчитывать на рост дивидендов в следующем году".

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