Акции Сбербанка сохраняют инвестпривлекательность по текущей цене - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Сбербанка остаются инвестиционно привлекательными по текущей цене и подходят для модельных портфелей долгосрочных вложений, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

"Сбербанк провел "День инвестора", на котором раскрыл обнадеживающие цифры по развитию своего бизнеса в 2024 году. Несмотря на замедление кредитования на фоне роста ключевой ставки, банк собирается зафиксировать прибыль не меньше текущего года. При этом он намерен выплачивать дивиденды по обоим видам акций, направляя на выплаты 50% от чистой прибыли. У топ-менеджмента по-прежнему нет планов по обратному выкупу ценных бумаг у нерезидентов, однако теоретическая возможность программы buyback не отвергается, - указывают эксперты в обзоре. - На наш взгляд, текущая политика эмитента выглядит справедливо и оставляет маневр для увеличения прибыли в будущих периодах. Мы ожидаем прибыль банка в следующего году на уровне 2023 года. За текущий год банк может заработать около 1,5 трлн рублей чистой прибыли, что эквивалентно более 66 рублей на акцию или 24,5% доходности акционеров. Акции Сбербанка, на наш взгляд, остаются инвестиционно привлекательными по текущей цене и продолжают занимать одну из ключевых долей в нашем модельном портфеле для долгосрочного инвестора".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.