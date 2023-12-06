"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Мечела", сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании.

"Объемы производства и продаж "Мечела" в октябре снизились после сентябрьского пика, однако мы считаем такую картину типичной для IV квартала и текущая динамика укладывается в нашу модель. Отметим также, что акции компании крайне недооценены (дисконт в 55% против аналогов, P/E 2,2х). Видим высокий потенциал роста котировок - более 100% на горизонте двенадцати месяцев. Ключевым долгосрочным катализатором для роста цены бумаги станет снижение долговой нагрузки. Сохраняем позитивный взгляд на эмитента. Считаем "Мечел" больше металлургом, нежели угольной компанией: доля стального дивизиона в прибыли в будущие периоды, по нашим оценкам, составит 58-60%. Полагаем, что в следующем году внутренние цены на сталь вырастут до 15% благодаря восстановлению спроса со стороны промышленного сектора", - указывают эксперты.

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