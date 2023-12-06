"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "продавать" для акций "АЛРОСА", сообщается в обзоре аналитиков.

"Продажи De Beers сайтхолдерам могут упасть в 2024 году на 10-20%, сообщает Rapaport. Речь идет о планах по продажам (в денежной форме) на 2024 год, о которых компания ежегодно уведомляет своих сайтхолдеров исходя из полученных оценок от них самих и оценки компанией состояния рынка. Различные источники оценили падение общих аллокаций De Beers на сайтхолдеров в 10-20%. Источники отмечают, что это сопоставимо с падением цен на алмазы в этом и следующем годах, подразумевая, что плановые объемы могут остаться относительно стабильными. Отмечается, что De Beers намеренно консервативна в озвученных планах и оставляет себе запас повышения продаж в случае позитивной динамики рынка алмазов. Консерватизм планов может создать эффект дефицитности, тем не менее он отражает слабость и накопленные проблемы рынка алмазов. Сохраняем осторожный взгляд на рынок в следующем году", - указывают эксперты.

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