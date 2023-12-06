Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 88-93 руб./$1 до конца 2023г - "Цифра брокер"

Потенциал дальнейшего укрепления национальной валюты пока исчерпан, до конца текущего года курс пары доллар/рубль, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 88-93 руб./$1, считают аналитики "Цифра брокер".

"Дальнейшее направление валютного курса будет зависеть от показателей внешней торговли, которая, в свою очередь, зависит от динамики нефтяных котировок. Последний месяц нефтяные котировки демонстрировали тенденцию к снижению, поскольку риски в отношении перебоев с поставками из-за палестино-израильского конфликта были нивелированы опасениями слабого спроса на "черное золото" со стороны Европы и Китая. Таким образом, будущие поступления в бюджет от нефтегазового сектора окажутся ниже рекордных значений октября, когда нефтегазовые доходы достигли 1,6 трлн руб. по сравнению с 740 млрд руб. в сентябре, - указывают эксперты в обзоре. - Другим фактором против укрепления рубля в декабре выступают сезонный рост расходов госбюджета и увеличение запасов импортеров в преддверии новогодних праздников. Мы полагаем, что потенциал дальнейшего укрепления национальной валюты на данный момент исчерпан, и ожидаем, что в перспективе до конца 2023 года курс рубля будет колебаться в диапазоне 88-93 руб./$1".

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