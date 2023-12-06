Риски дальнейшего ослабления рубля в декабре сохраняются - банк "Санкт-Петербург"

Риски дальнейшего ослабления рубля в связи с сезонными факторами в декабре сохраняются, тем не менее курс пары доллар/рубль, вероятно, пока значимо не превысит отметку в 95 руб./$1, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

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