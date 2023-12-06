Возможно ослабление рубля до 97,5 руб./$1 - "Алор Брокер"

Следующей технической целью движения курса валютной пары доллар/рубль может стать уровень 97,5 руб./$1, полагает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Уверенное ослабление рубля продолжается пятый день подряд. Причины слабости рубля прежние - традиционное для декабря повышение объема денег в экономике, увеличение спроса на доллар и юань для зарубежного отдыха и как инструменты хеджирования рублевых позиций, а также снижение выручки нефтяного сектора вследствие падения цен на нефть и некоторого роста спреда марки Urals к Brent, - указывает эксперт в комментарии. - Следующей технической целью движения пары станет район 97,5 руб./$1. Если данный путь будет пройден быстро, то там можно будет задумываться об открытии спекулятивных "шортов" по паре".

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