S&P 500 и Nasdaq могут обновить годовые пики в ближайшие недели - БКС Экспресс

Восходящая тенденция американского рынка акций, скорее всего, сохранится, индексы S&P 500 и Nasdaq Composite могут обновить годовые пики в декабре текущего года, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"После активной коррекции понедельника от годовых максимумов во вторник развития вниз не произошло. Несмотря на состоявшееся ноябрьское ралли и перегретость индексов Штатов, участники на повышение не спешат фиксировать прибыльные длинные позиции, а игрокам на понижение попросту не хватает аргументов для открытия "шортов". Восходящая тенденция рынка акций скорее сохранится, - указывает аналитик. - Оценки на декабрь прежние - движение рынка к годовым пикам и обновление максимальных отметок в индексах S&P 500 и Nasdaq Composite. В ближайшие недели целевые уровни выше 4600 пунктов по S&P 500 и у 14500 пунктов в Nasdaq Composite все же могут быть достигнуты. Низкая волатильность рынка и "индикатор страха" VIX на многолетних минимумах говорят, с одной стороны, о наличии биржевой эйфории, с другой - о сильных позициях фондовых "быков" и очень дешевой страховке от коррекции рынка акций".

Причина позитивного взгляда на рынок, по мнению Зельцера. кроется в монетарных трендах, а точнее, в ожиданиях смены парадигмы денежно-кредитной политики (ДКП). "На фоне замедления инфляции в глобальных экономиках и ослабления давления на рынке труда, мировые центробанки все чаще задумываются о прекращении повышения своих ключевых ставок. Так, на следующей неделе состоится заседание ФРС США - вероятность сохранения текущей ставки оценивается почти в 100%. Уже в марте стоимость фондирования может быть понижена, за это голосуют уже 2/3 участников срочного рынка CME Group. Фактор ФРС в общем против доллара, и отскок DXY к 104п не вызывает большого доверия", - отмечает он в материале.

"Очень высокая вероятность послабления ДКП становится причиной бурного оптимизма на рынке акций, поскольку есть ожидания снижения ставки дисконтирования в ценовых моделях бизнеса и перерасчете прогнозной стоимости ценных бумаг вверх. Но отыгрывать монетарный разворот принято заранее, а не по факту. Поэтому, когда ставки ФРС начнут снижаться, рынок может быть выше текущих - тогда уже придется фиксировать прибыль по факту. Возможно, в марте 2024г индекс S&P 500 будет на исторических максимумах - область 4800 пунктов. Стратегия "покупай на ожиданиях, а продавай по факту" и на этот раз может сработать. И по сути, она уже приносит плоды", - пишет Зельцер в обзоре.

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