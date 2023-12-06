Давление продавцов на рынке нефти остается достаточно сильным - БКС Экспресс

Давление со стороны продавцов на рынке нефти остается достаточно сильным, ближайшей целью снижения котировок нефти марки Brent могут стать уровни $75-76 за баррель, считают эксперты БКС Экспресс.

"Цены на нефть упали до пятимесячного минимума на фоне сохраняющегося пессимизма из-за сомнений в поддержке ОПЕК+. Заявления представителей альянса о том, что они могут еще больше углубить сокращения, на рынке воспринимается со скепсисом. Участники ждут фактических данных, насколько в действительности упадет производство в условиях добровольных сокращений. Усиливают негатив свежие данные от API по запасам в США, которые вновь вернулись к росту, указывая на профицит в стране, крупнейшем потребителе топлива в мире. Не добавляет оптимизма и тот факт, что Саудовская Аравия впервые за семь месяцев снизила экспортные цены для Азии на следующий месяц, - отмечают аналитики в обзоре. - Фьючерсы на нефть марки Brent подошли к минимумам с июля. Давление со стороны продавцов остается достаточно сильным. Ближайшей целью снизу может выступить зона $75-76 за баррель".

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