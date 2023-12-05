Курс рубля может колебаться в диапазонах 90-93 руб./$1 и 98-101 руб./EUR1 в ближайшую неделю - Freedom Finance Global

Курс пары доллар/рубль может колебаться в рамках диапазона 90-93 руб./$1, евро/рубль - в коридоре 98-101 руб./EUR1 в течение ближайшей недели, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"По нашему мнению, ослабление рубля связано с рядом факторов, в том числе с ожиданиями решений по процентным ставкам, которые объявят на следующей неделе в период с 13 по 15 декабря ФРС США, ЕЦБ и Банк России. Консенсус аналитиков глобальных инвестбанков прогнозирует, что ФРС и ЕЦБ оставят в декабре процентные ставки без изменений, а в России ожидается очередное повышение ключевой ставки. Если события будут развиваться именно по такому сценарию, то доллар и евро могут вновь подешеветь, а рубль снова начнет укрепляться. Однако возможен вариант, по которому ФРС может все-таки повысить процентные ставки, если, например, инфляция в США по итогам ноября вновь возобновит рост, - отмечает эксперт в материале инвесткомпании. - В случае если процентные ставки в США вновь будут повышены, доллар может продолжить рост в область 93 руб./$1. Остановить ослабление рубля смогут ЦБ РФ, если ключевая ставка будет повышена до 16,5-17% годовых, а также налоговый период в третьей декаде декабря. По нашим прогнозам, в течение ближайшей недели доллар может колебаться в рамках 90-93 руб./$1, евро - в коридоре 98-101 руб./EUR1".

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