Freedom Finance Global снизил прогнозную цену акций Dollar Tree до $157

Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций Dollar Tree до $157 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в аналитическом материале заместителя директора аналитического департамента Георгия Ващенко.

"Мы оцениваем отчетность Dollar Tree а III квартал 2023 финансового года, закончившегося 28 октября, умеренно негативно. Сопоставимые продажи оказались хуже ожиданий. Рост трафика замедлился в отсутствие высокой базы и во многом носит восстановительный характер на фоне его падения в прошлом году. При этом средние цены продолжают сокращаться незначительными темпами, - указывает эксперт. - Структура потребления еще больше смещается в сторону низкобюджетных товаров, в сегменте Family Dollar их доля достигла 82% (в сети Dollar Tree она равняется 48,4% и существенно не меняется с начала года). Компания пока не планирует повышать ценовую планку в $1,25 для низшего ценового сегмента и расширяет ассортимент, что приводит к росту операционных расходов и снижению рентабельности".

"Валовая маржа сократилась на фоне опережающего повышения расходов, главным образом из-за более высоких потерь, неблагоприятного ассортимента продукции, увеличения затрат на сбыт и уценок из-за отзыва безрецептурных товаров. Частично это было компенсировано снижением транспортных расходов. Коммерческие и административные расходы растут также опережающими темпами. В результате операционный убыток в сегменте Family Dollar заметно увеличился", - обращает внимание Чернов.

"Из позитивных моментов отметим рост количества магазинов Dollar Tree Plus, снижение транспортных расходов (это даст дополнительный $1 к EPS в будущем финансовом году), возможность в обозримом будущем поддержать или увеличить рентабельность за счет повышения базовых цен, а также рост продаж интернет-сегмента", - указывает аналитик инвесткомпании.

Dollar Tree демонстрирует более низкие темпы роста продаж и рентабельность основных показателей по сравнению с медианным уровнем сегмента Consumer Staples, а также по S&P 500 в целом. По некоторым текущим мультипликаторам имеет солидный дисконт к сектору, в то время как по форвардным мультипликаторам этот дисконт значительно меньше или отсутствует. Так, по P/E эмитент оценен в 23 и 17 на будущий год при средних по отрасли уровнях 36 и 17 соответственно", - отмечает Чернов в обзоре.

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