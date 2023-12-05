Значительное ослабление рубля в краткосрочной перспективе маловероятно - УК "Первая"

Значительное ослабление рубля в краткосрочной перспективе маловероятно, считает старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев.

"Российская валюта снижается четвертую торговую сессию подряд и торгуется выше 91 руб./$1 по отношению к доллару США, - отмечает эксперт. - Рубль перешел к активному снижению после завершения налогового периода, а также на фоне слабой динамики на нефтяном рынке и укрепления американской валюты к корзине мировых валют. Однако значительного ослабления и возврата к уровню 100 руб./$1 в краткосрочной перспективе не ожидается. У рубля есть ряд стратегических факторов, которые сдерживают ослабление, в том числе, жесткая монетарная политика ЦБ, который до конца года может еще раз повысить процентную ставку, и репатриация валютной выручки".

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