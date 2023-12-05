"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Яндекса с целью 2800 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целью 2800 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,63%, стоп-приказ: 2250 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания активно развивает парк роботов-доставщиков и планирует с 2024 года сдавать их в аренду. По мнению аналитиков, рынок может позитивно оценить данное направление бизнеса.

"С технической точки зрения котировки перешли в боковик, в моменте цена находится близко к уровню поддержки. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2250 руб. риск на портфель составит 0,57%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,21", - указывают эксперты инвесткомпании.

"Яндекс" - российская транснациональная компания в отрасли информационных технологий, владеющая одноименной системой поиска в интернете, интернет-порталом и веб-службами в нескольких странах.

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