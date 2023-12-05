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05 декабря 2023 года 12:58
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции DocuSign с целью $52,2
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции DocuSign Inc. с целью $52,2 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,8%, стоп-приказ: $42,8, говорится в комментарии инвестиционной компании. 7 декабря, компания отчитается о финансовых результатах за III квартал 2023 года. Аналитики прогнозируют, что прибыль на акцию составит $0,633, а выручка достигнет $690,27 млн. Ожидается, что результаты компании превзойдут прогнозы за счет активного внедрения искусственного интеллекта в сервисы. "С технической точки зрения цена акции находится вблизи локального уровня сопротивления, при пробитии которого появится потенциал движения наверх. Идея на рост бумаги с целью $52,2. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $42,8 риск на портфель составит 0,47%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,05", - указывают эксперты "Финама". DocuSign - американская компания, разработчик сервиса, позволяющего загружать, отправлять на подписание, просматривать, подписывать и отслеживать статус различных электронных документов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-DOCUSIGN-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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